Say'dan “Dönüşüm” sergisi...

Ressam Deniz Say, yeni eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İşlevselliğini yitirmiş ve artık fazlalık olarak görülmeye başlanmış olan nesnelerin yeniden hayata kazandırılması olarak tanımlanan “ileri dönüşüm” kavramını resimlerinin ana teması olarak benimseyen ressam Deniz Say’ın eserleri, günümüzün önemli konularından “sıfır atık” ve “sanatta sürdürülebilirlik” konularına dikkat çekiyor. Sanatçının yeni eserleri, Nişantaşı Art212’de gerçekleşen “Dönüşüm” adlı 5. kişisel sergisinde sanatseverlerle buluştu.