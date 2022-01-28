X Media Art Museum açıldı...

Teknoloji, bilim ve sanatı bir araya getiren ve Türkiye’de bir ilk olan X Media Art Museum basına tanıtıldı. Kültür-sanat alanında öncü projeleri ile bilinen DasDas iş birliğiyle açılan müzenin tanıtım toplantısına; X Media Art Museum kurucuları Mert Fırat, Muzaffer Yıldırım, Ferdi Alıc; müzenin direktörü Esra Özkan ve müzenin destekçisi Paribu CEO’su Yasin Oral katıldı. Basın buluşmasında Mert Fırat, X Media Art Museum’da seyircinin müzenin bir parçası olduğunu söyleyerek müze hakkında bilgi verdi.