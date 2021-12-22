İş insanları davette buluştu!

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta Projehane Organizasyonu ile her sektörden başarıları ile ün yapmış, seçkin 21 iş insanı, Sanitas SPA & Welness ev sahipliğinde Çırağan Kempinski Le Femour’da bir araya geldi. Etkinlik hakkında bilgi veren Projehane Kurucu Ortağı Bilge Kuru "21 Aralık yılın en uzun gecesi. Bu özel gece, saatler sürecek sohbetler için çok ideal. Biz de iş insanlarını bir araya getirmek istedik. Böylelikle hem masajları, kış bakımlarını, fizyoterapi uygulamaları Hakkında bilgi aldılar hem de ülkemizde son bir haftadır gelişen olaylar, ekonomi gündemi üzerine konuşup, uzun uzun sohbetler ettiler” dedi.

Hakan YAĞCI