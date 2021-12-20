Magazin Hattı

'TEGV' yararına alışveriş etkinliği!

Her yıl düzenlenen “Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği” birçok markanın da katılımıyla yapıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi
'TEGV' yararına alışveriş etkinliği!

Acarkent Coliseum Sports Life tarafından her sene düzenlenen “Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği” bu sene de yapıldı. Düzenlenen etkinliğe birbirinden seçkin ve butik markalar katılım gösterirken, etkinlikten elde edilen gelir Türkiye Eğitim Gönüllüler Vakfı’na (TEGV) bağışlandı. Sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte sanatçı Kemal Kara’nın da eserlerinin sergilendiği, Coliseum Sanat Koridoru oldukça dikkat çekiciydi. Sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Funda Acar; TEGV ile uzun yıllardır yan yana olduklarını ve gelecek nesillerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Hakan YAĞCI

Yeni Yıl Alışveriş Günleri Şenliği Funda Acar erdinçacar

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