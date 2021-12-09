Yeni koleksiyona davet...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları Berinza’nın yılda bir kez düzenlediği “Garage Sale” davetinde buluştu. Berrin Ak ev sahipliğinde düzenlenen davete ilgi büyük oldu. Küçük bir kokteyl ile başlayan buluşmada davetliler Berinza’nın “Alcantara Kumaş” ile hazırlanan çok özel kaban, mont ve palto koleksiyonunu inceleme fırsatı buldular. Berinza Deri’nin sahibi Tuğba Berin, “Bu sene ilk defa Alcantara kumaş kullanarak çok özel bir koleksiyon yaptık. Deve tüyünden dünyada sınırlı sayıda üretilen Alcantara kumaşı, çok az bulunabiliyor. Berinza olarak bu özel kumaşı, sadeliğin lüks çizgilerle buluştuğu, mükemmel görünümü sağlayacak küçük detaylarla birleştirdik. Çok az sayıda ürettiğimiz bu koleksiyon için de güzel arkadaşım Berrin Ak ile harika bir davet yaptık” dedi.