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Özel tanıtım...

Prof. Gönül Bakay’ın dünyada ve Türkiye’de ‘tuhaf’ ve ‘ilginç’ evlilik geleneklerinin yer aldığı yeni kitapları düzenlenen bir davetle cemiyet hayatına tanıtıldı.

23 Kasım 2021 Salı
Özel tanıtım...

Prof. Gönül Bakay’ın evlilik geleneklerinin yer aldığı yeni kitabı cemiyet hayatının ünlü isimleri yer aldı. Elgiz Museum’da gerçekleşen davete cemiyet hayatının önde gelen isimleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Davet öncesi düzenlenen panelde Prof. Dr. Gönül Bakay, Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Üstün Dökmen bir araya geldi. Panelde; “İnsanlar dört bin yıldır neden evlenir, nasıl evlenir? Tarih boyunca dünyanın farklı coğrafyalarındaki farklı topluluklarda evlilik türleri ve uygulamaları nelerdir?” gibi konular tartışıldı. Panel sonrası gerçekleşen kokteyle davetlilerle sohbet eden Prof. Gönül Bakay, okuyucuyla buluşan kitapları hakkında basının ve okurlarının sorularını cevapladı.


Gönül Bakay evlilik davet

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