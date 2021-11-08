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35'inci yıla çok özel projeler...

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 35'inci yılını kutlayacağı 2022 yılındaki projelerini basın toplantısıyla duyurdu

08 Kasım 2021 Pazartesi
35'inci yıla çok özel projeler...

2022 yılında 35. yılını kutlamaya hazırlayan Jolly Tur, özel kampanyalarını basın toplantısıyla duyurdu. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve onursal başkan Sinan Vardar'ın da katıldığı toplantıda 35'inci yıla özel kampanyalar duyuruldu. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Turizm gibi zorlu bir sektörde yenilikçi yapımızla 35’inci yılımıza girmiş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Sektörün en eski markalarından biri olarak, sağlam yapımız, müşterilerimize verdiğimiz güven duygusu, ailemizin birer ferdi haline gelen ekip arkadaşlarımız ve mutlak müşteri memnuniyeti vizyonumuzla bugünlere geldik” dedi.

Hakan YAĞCI

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar Mert Vardar sinan vardar

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