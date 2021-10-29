Magazin Hattı

Sosyete güzellik davetinde...

Bilimin ve lüksün eşsiz formüllerine sahip premium cilt bakım markası İstanbul’da gerçekleştirdiği özel yemek davetinde seçkin isimleri bir araya getirdi.

29 Ekim 2021 Cuma
Sosyete güzellik davetinde...

Medko Kozmetik güvencesiyle Türk güzellik tutkunlarıyla buluşan, 55 farklı ülkede 6.000’den fazla Premium Satış Noktalarında yer alan Christian Breton Paris’ in, aralarında sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği özel yemek davetinde davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Davetliler, Paris esintilerini yansıtan göz alıcı organizasyon düzeninde hazırlanan davet alanındaki şık sofralarda keyifli sohbetler eşliğinde yemeklerini yerken hazırlanan sürpriz hediyelerden de çok etkilendiler. Ünlü İllüstratör Sanatçısı Mustafa Soydan’ın Christian Breton Paris davetlileri için özel olarak tasarladığı portre çalışmaları büyük beğeni topladı. Christian Breton Paris’in MEDKO KOZMETİK’in kurucusu Seben Domaç ev sahipliğinde gerçekleşen özel yemek davetine katılan isimler arasında; Aslı Şen, Ahu Orakçıoğlu, Begüm Özer, Beste Yurttaş, Nergis Pekuysal, Tuvana Büyükçınar gibi isimler yer aldı.

Onur AYDIN

Christian Breton Paris

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