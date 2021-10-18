Magazin Hattı

Türk tasarımları New York'ta...

Bee Goddess kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin, Friends dizisinin yıldızı Courteney Cox ile New York Crosby Street Hotel’de buluştu.

18 Ekim 2021 Pazartesi
Türk tasarımları New York'ta...

Starz’ın yeni TV serisi Shining Vale proje hazırlıkları devam eden ABD’li ünlü oyuncu Courteney Cox kendisine uğur getirecek Eyelight koleksiyonundan bir göz tılsımı ile Bee Goddess’ın en sevilen ikonik tılsımlarından Tanit bileklik tercih etti. Ece Şirin ve Courteney Cox ilerleyen dönemlerdeki proje ve iş birliklerinden konuştular. Geçtiğimiz aylarda Bee Goddess’ın tılsım mücevherlerini taşıyan dünyaca ünlü isimler arasına, ünlü Rus model, hayırsever ve girişimci Natalia Vodianova ve İngiliz aktris Kate Winslet da katılmıştı.

Bee Goddess Courteney Cox Ece Şirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Türk tasarımları New York'ta...

Bee Goddess kurucusu ve tasarımcısı Ece Şirin, Friends dizisinin yıldızı Courteney Cox ile New York Crosby Street Hotel’de buluştu.
Magazin Hattı Güzellik için bir aradalar...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, ünlü bir güzellik markasının davetinde bir araya geldi
Davetler “Hafıza Odası” sergisi Diyarbakır'da...

Ahmet Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisi Pilevneli tarafından, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde Diyarbakır Keçi Burcu’nda iş ve cemiyet hayatının katılımıyla açıldı.

Caddeler Özilhan'ın sabah sporu...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, İstanbul'un lüks semti Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Caddeler Boğaz'da yürüyüş

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatından ünlü çiftlerinden Ekin-Polat Gülman ve Zeynep Üstünel güzel havanın tadını çıkardı.
Haftanın Şıkları Klasik siyah...

Serra Türker
Magazin Hattı Boğaz'da sanat etkinliği

Conrad Istanbul Bosphorus ve Sanatla Randevu ev sahipliğinde bu ay ilki gerçekleşen ‘Artspective’ adlı etkinliği cemiyet dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Güncel Bodrum'da tatile devam...

Anrenalin tutkunu Bettina Machler, Bodrum'daki eğlenceli tatiline devam ediyor.
Magazin Hattı Fashion Week İstanbul'a özel yemek...

Fashion Week İstanbul ekibi ve moda dünyasının dünyaca ünlü isimleri özel davette buluştu.
Moda “Hafıza-Recall” Koleksiyonu Fashion Week Istanbul’da

Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen defileyle ekranları tasarımlarıyla anlamlandıran Nej, SS/22 Hafıza-Recall koleksiyonunda Yaşam Suyu Hafızası ile iklim değişikliğine dikkat çekiyor.

Güncel Develi'den romantik kutlama

İş insanı Nuri Develi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Tuba Develi ile evlilik yıldönümünü kutladı.

Moda Fashion Week'te 'Elaidi' tasarımları!

Mehtap Elaidi, Fashion Week İstanbul(FWI) kapsamında İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu dijital ortamda sundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.