Türk tasarımları New York'ta...

Starz’ın yeni TV serisi Shining Vale proje hazırlıkları devam eden ABD’li ünlü oyuncu Courteney Cox kendisine uğur getirecek Eyelight koleksiyonundan bir göz tılsımı ile Bee Goddess’ın en sevilen ikonik tılsımlarından Tanit bileklik tercih etti. Ece Şirin ve Courteney Cox ilerleyen dönemlerdeki proje ve iş birliklerinden konuştular. Geçtiğimiz aylarda Bee Goddess’ın tılsım mücevherlerini taşıyan dünyaca ünlü isimler arasına, ünlü Rus model, hayırsever ve girişimci Natalia Vodianova ve İngiliz aktris Kate Winslet da katılmıştı.