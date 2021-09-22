Lezzet yolculuğu...

İstanbul Meksika Başkonsolosu Maria Isabel Arvide Limon ve Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Nicolas Kipper’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye iş, sanat ve moda hayatından isimlerin de aralarında bulunduğu seçkin davetliler katıldı. Meksika gastronomisinin kalbi Oaxaca’nın geleneksel mutfağı üzerine uzmanlaşmış misafir şef Arcadio Alcazar Fuentes’in hazırladığı benzersiz lezzetlerin misafirlere sunulduğu davet, kokteyl ile başladı. Ardından restauranta geçen konuklar, Arcadio Alcazar Fuentes’in geleneksel tarifleri ve gurme yorumları bir araya getirdiği lezzetleri Mariachi Trio eşliğinde tattılar. Tat, tarih ve gelenek üzerine kurulu Meksika mutfağından eşsiz lezzetleri keşfedip, sonbahara leziz bir başlangıç yapabileceğiniz Meksika Gastronomi Haftası 25 Eylül’e kadar devam edecek.