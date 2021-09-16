Tenisçiler kupalarına kavuştu!

628 senyör tenisçinin katılımıyla gerçekleşen HDI Sigorta Levent Open Tenis Turnuvası’nda kazananlar ödülleri Levent Tenis Kulübü Başkanı Şeref Keçeli yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş’un elinden aldılar. 28 kategoride 76 senyör tenis oyuncusu kupa almayı hak kazanırken Enbe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker single ve double kategorilerinde şampiyon oldu. Gerçeker’e single ödülünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin takdim ederken double ödülünü ise Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Levent Tenis Kulübü Haysiyet Kurulu üyesi Çetin Keçeli’nin elinden aldı. Törene dünya klasmanında 13. sırada yer alan ünlü tenisçi Deniz Gediz de katılırken Green Spa sahibi Dilek Eren katkılarından dolayı Levent Tenis Kulübü Başkanı Şeref Keçeli’nin elinden destek plaketi aldı.