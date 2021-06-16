Magazin Hattı

İnci tasarımlar Ortadoğu’da…

İncifer İbis, isminden aldığı ilham ve tasarımcı ruhunu harmanlayarak kurduğu markasını Ortadoğu’nun en lüks alışveriş noktalarından birinde açtı.

16 Haziran 2021 Çarşamba
İnci tasarımlar Ortadoğu’da…

İncilere modern tasarım kodlarıyla yepyeni bir yorum getirerek günlük hayatın içerisine sokan BY İNCİFER’in başarısı ülke sınırlarını aştı. Yüzyıllardır annelerden kızlarına miras niteliğinde taşınan, saflığı ve bereketi temsil eden inci kolye ve takılar; kadınların yalnızca özel günlerde ve davetlerdeki en önemli aksesuarlarıydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine kadınların uğuru ve doğurganlığıyla şifa oluşturması inancıyla hazırlanan koleksiyon incinin bereketliliğine de atıfta bulunuyor. Marka bugün, bir Türk Kadın tasarımcı olarak sanat değeri yüksek tasarımlardan oluşan markasını ülke sınırlarının dışına çıkartarak bayrağımızı temsil etmesiyle tüm kadınlara ilham niteliğinde.

İncifer İbis

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