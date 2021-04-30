Türk İş Kadınları'na plaket

Türk iş kadınları Rehberi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde düzenlenen Türk İş Kadınları Plaket töreni Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle gerçekleşti. Sunuculuğunu Ece Pirim ve Burak Törün'ün üstlendiği organizasyon, Türkiye geneli ve yurt dışından küçük, orta ve büyük ölçekli iş kadınını bir araya getirdi. Türk İş Kadınları Rehberi ve Gelin Damat Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Türk İş Kadınları çatısı altında başlayan birlikteliğin, işbirlikleri ile devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yakın zamanda yayınlayacağımız Türk İş Kadınları Rehberi ve online platformlarımızla iş kadınları arasındaki ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacağız. Bu oluşumun içinde yer alan tüm iş kadınlarına, destekleyen ve katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız."