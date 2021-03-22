Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili iş insanı Gülçin Derindere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. 2015 Yılında Kağıthane’de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. 2 yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verirken hediyeler, pastalalar güzel sözleri ile dostlarım dediği herkesin gönüllerinde taht kurdu. Sosyal sorumluluk projelerinde kendi ve hastanesi adına birçok işe imza atan Gülçin Hanım bu zorlu süreçte özverili çalışan sağılık çalışanlarına destekleri içinde teşekkürlerini sundu.

Onur AYDIN