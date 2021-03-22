Magazin Hattı

Sağlık çalışanları için sürpriz!

İş insanı Gülçin Derindere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

22 Mart 2021 Pazartesi
Sağlık çalışanları için sürpriz!

Hastane Derindere Yönetim Kurulu Başkan Vekili iş insanı Gülçin Derindere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. 2015 Yılında Kağıthane’de hizmet vermeye başlayan hastanede tüm sağlık çalışanları için sürpriz bir etkinlik düzenledi. 2 yıl ve üzeri sağlık çalışanlarına plaket verirken hediyeler, pastalalar güzel sözleri ile dostlarım dediği herkesin gönüllerinde taht kurdu. Sosyal sorumluluk projelerinde kendi ve hastanesi adına birçok işe imza atan Gülçin Hanım bu zorlu süreçte özverili çalışan sağılık çalışanlarına destekleri içinde teşekkürlerini sundu.

Onur AYDIN

Gülçin Derindere 14 Mart Tıp Bayramı

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Magazin Hattı Sağlık çalışanları için sürpriz!

İş insanı Gülçin Derindere sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
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