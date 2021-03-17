Gündoğdu'dan imza kokular

Fulya Gündoğdu, yaptığı çalışmalarla ‘Kokusal Pazarlama’ya dikkat çekiyor. Turizm, perakende ve birçok sektörün kullandığı pazarlama stratejisi sayesinde müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyerek satışların artması sağlanıyor. Fiolas, Kokusal Pazarlama sayesinde müşterilerinin satın alma ve davranış şekillerinde etkili olmaya çalışan kurum ve kuruluşlara özel en doğru imza kokuyu tasarlıyor. Uzman ekibiyle firmaların kimliğini, yaptığı işleri, mağaza ise sattığı ürünü, otel ise hedef kitlesini v.b araştırmaları gerçekleştirip detaylı bir şekilde raporluyor. En uygun koku notalarını seçip firmayla ortak şekilde karar veriyor. Bir kadın girişimci olarak sektöre yön veren Fulya Gündoğdu ‘Bir kurumun kokusu, onun kimliğidir’ sözüyle kurumsal kokulandırmanın öneminin altını çiziyor ve ekliyor : ‘’ Benim için koku demek; hafıza demektir. Beş duyu organımızdan beynimizi tetikleyip, anıları canlandıran; bizi alıp oraya götüren tek şey koku hafızamızdır. Bir şeyin kokusunu aldığınızda beyninize kodlanır ve bunu unutamazsınız. Koku almadan, tat alamazsınız. Kısaca koklamadan bir bütün halinde yaşayamazsınız. Bu yüzden benim hayatım için koku; hafızam demektir’’ dedi.