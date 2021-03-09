Kadınlar Günü'nde buluştular

Çağdaş ve konforlu bir hizmet anlayışıyla The Ritz-Carlton Istanbul, Kadınlar Günü’nde özel misafirlerini çay davetinde konuk etti. Atelier Lounge’da gerçekleşen ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda misafirin olduğu davete; Gül Ağış, Sedef İybar, Emek Külür gibi ünlü simalar katıldı. Pandemi nedeniyle bir süredir buluşmayan isimler, yeniden birlikte olmanın tadını çıkardı. Dünya Kadınlar Günü’nde özel mesajlarını da paylaşan davetliler, pandeminin getirdiklerine de bu mesajlarında yer verdi. Konukların mesajları ise şöyle oldu: Sedef İybar: Kadın olmak çok güzel; hem aklı başında hem kadın olmak çok zormuş. Sadece ömür çok kısaymış. Emek Külür: Bir kadının enerjisi çok şeyi yansıtır, her şeydir. Konuklara zengin bitki çayları menüsünün yanı sıra şeflerin özenle hazırladığı atıştırmalıklar ikram edildi.