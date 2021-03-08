Kate Winslett'ın tılsımlı kolyesi...

Winslett, dünyadaki 43 satış noktası ve 7 butiğinin vitrinlerini süsleyen Sword of Light Koleksiyonu’ndan bu kez ilahi akıl, keskin zeka ve mucizelerin sembolü olan Hançer Kolyeyi tercih etti. Boynundan çıkarmadığı Hançer Kolye ile geçtiğimiz hafta Graham Norton Show’a katılan Kate Winslett, “Kaderimizi şekillendirmek üzere gelen ilahi hediyeyi sembolize eden ve mucizeler enerjisine bağlanmamızı sağlayan Hançer Kolye, tılsımıyla bana ışık tutuyor.” dedi. Yeni açılacak butikler ve projelerle 2021 yılına hızlı bir giriş yapan Ece Şirin, Bee Goddess butiklerinde sunulan “Kişisel Hediye Mücevher Asistanı” hizmeti ile hediye seçimlerini bir ritüele dönüştürüyor.