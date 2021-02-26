Magazin Hattı

Beş kadın girişimciye destek...

Kadın girişimcileri destekleyen KAGİDER ve Sephora, 3 Mart'ta gerçekleştireceği dijital lansmana hazırlanıyor

26 Şubat 2021 Cuma
Beş kadın girişimciye destek...

Sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların hayatlarına dokunan Sephora Türkiye, KAGİDER iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği ‘’Kozmetik ve Güzellik Sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme ve Hızlandırma Programı’’na yapılan 200’ün üzerinde başvurunun ardından belirlenen 30 kadın girişimci ile verimli bir eğitim kampı dönemi geride bıraktı. Sephora Türkiye, program kapsamında belirlenen 5 kadın girişimciyle beraber global bir yolculuğu da adım atmaya hazırlanıyor. Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem ev sahipliğinde ve Tülin Şahin’in moderatörlüğünde projenin dijital lansmanı, 3 Mart'ta gerçekleşecek.

dijital KAGİDER Sephora Ayça Kaya emine erdem

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