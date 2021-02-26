Magazin Hattı

Sanat koridoru açıldı

Sporu yaşam tarzına dönüştüren marka dünya trendlerini takip eden yeniliklerini, tüm hizmetlerine taşımaya devam ediyor

26 Şubat 2021 Cuma
Sanat koridoru açıldı

Sporu yaşam tarzına dönüştüren Coliseum Sports & Life Club, yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Gym- Cardio alanlarından sosyal yaşam alanlarına, SPA’dan soyunma odalarına kadar baştan tasarlanan Coliseum, dünya trendlerini takip eden yeniliklerini, tüm hizmetlerine taşımaya devam ediyor. Dinamik, doğal, pozitif ve enerjik atmosferiyle yenilenen son teknolojik antrenman aletlerini, dünya standartlarındaki ölçümleme sistemi ve kişiye özel antrenman programıyla buluşturup, kendinizde farkındalık yaratmanızı ve sporunuzun faydasını hissetmenizi sağlıyor. Haftada 80 saat, 18 farklı grup ders alternatifi sunan ve danstan yogaya, dövüş sanatlarından Cycling’e birbirinden enerjik dersleriyle üyelerine form kazandırmaya devam ediyor. 2021 yılını hep birlikte daha iyi sloganıyla açan ve sporu yaşam tarzına dönüştüren marka, sporun enerjisini sanatın ruhuyla içerisinde bulunan 30 metrelik koridoru sanatçılara açtı. Hem sanat eserlerini incelemek hem de satın alınan eserlerin geliriyle TEGV’e (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) destek olan sanatseverler, Beykoz Acarkent’te 48.000 metrekarelik yeşil alan üzerinde kurulmuş Coliseum’daki bu koridorda buluşuyor. Acarlar Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Funda Acar’ın önderliğinde oluşturulan proje, hem genç sanatçılara mekan sağlamak hem de eğitime katkıda bulunma amacını taşıyor.

spor sanat

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