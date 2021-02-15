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'Aşk benim için Volkan demek'

BT Moda kurucusu ve Influencer Buse Terim Bahçekapılı eşi Volkan Bahçekapılı ile aşk hikayelerini bir dergiye verdiği söyleşide anlattı

15 Şubat 2021 Pazartesi
'Aşk benim için Volkan demek'

Aşkın her gün kendisine şükrettirdiğini belirten Buse Terim Bahçekapılı, Sevgililer Günü için aldığı en özel hediyenin eşinin kendisine yazdığın notlar olduğunu belirtti. Tüm özel günleri sevdiğini de paylaşan Buse Terim Bahçekapılı: “ Ben tüm özel günleri seviyorum. Sevdiklerime onları ne kadar çok sevdiğini söylemek, hatırlamak için bahane olarak görüyorum. Üstelik çok güzel bir bahane” dedi. Evlilik teklifi aldığı Como’yu en romantik şehir olarak tanımlayan ünlü Influencer, “Geçirdiğim en romantik aşk yolculuğu Como seyahatimizdi” diye konuştu.

Buse Terim Bahçekapılı Volkan Bahçekapılı aşk

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Magazin Hattı 'Aşk benim için Volkan demek'

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