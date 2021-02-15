'Aşk benim için Volkan demek'

Aşkın her gün kendisine şükrettirdiğini belirten Buse Terim Bahçekapılı, Sevgililer Günü için aldığı en özel hediyenin eşinin kendisine yazdığın notlar olduğunu belirtti. Tüm özel günleri sevdiğini de paylaşan Buse Terim Bahçekapılı: “ Ben tüm özel günleri seviyorum. Sevdiklerime onları ne kadar çok sevdiğini söylemek, hatırlamak için bahane olarak görüyorum. Üstelik çok güzel bir bahane” dedi. Evlilik teklifi aldığı Como’yu en romantik şehir olarak tanımlayan ünlü Influencer, “Geçirdiğim en romantik aşk yolculuğu Como seyahatimizdi” diye konuştu.