Dürüst gözaltına alındı!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.