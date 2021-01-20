Magazin Hattı

Dürüst gözaltına alındı!

Kerem Dürüst'ün evine uyuşturucu operasyonu düzenlenerek gözaltına alındı.

20 Ocak 2021 Çarşamba
Dürüst gözaltına alındı!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Beraberinde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkeğin de gözaltına alındığı Kerem Dürüst'ün evinde 18 gram esrar, 14 uyuştucu hap, hassas terazi ve sehpa üzerinde, uyuşturucu parası olarak bırakıldığı tahmin edilen 2 adet 100 TL ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kerem Dürüst gözaltı

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