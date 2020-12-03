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TÜSİAD'da İstişare Kurulu toplantısı

Olağan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

TÜSİAD Olağan Yüksek İstişare Kurulu toplantısı online olarak düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı toplantının açılış konuşmalarını Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından gerçekleştirildi. Genel Kurul gündeminin ardından Başkan Özilhan, "Aşı geliştirme çabaları hakkında gelen olumlu haberler, pandemiyi nihayet yenebileceğimiz umudunu doğuruyor. Pandemiyi yenmek ise ekonomide yarattığı tahribatın sona ereceği ve artık yaraları sarmaya başlayabileceğimiz anlamına da geliyor. Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler açısından 2021, 2020’ye kıyasla daha fazla umut vaat ediyor" diyerek Covid 19 pandemisine değindi.

Etiketler
TÜSİAD Tuncay Özilhan Simone Kaslowski Yüksek İstişare Kurulu toplantısı
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