Tasarımcılara özel davet

Tasarımcıları ve yerli moda üreticilerini aynı platformda buluşturan ünlü marka tasarımcılarına mini bir kokteyl düzenledi.

Tasarımcıları ve yerli moda üreticilerini aynı platformda buluşturan Commun Store, Nişantaşı Showroom’unda tasarımcılarına vermeyi planladıkları davetlerini pandemi sebebiyle mini bir kokteyl ile kutladı. Commun’un sahibi Yunus Özdiken’in ev sahipliğini yaptığı renkli davette Erkan Demiroğlu, Zeynep Tuğçe Bayat, Dilber Günel, Çiğdem Özerkan, Aslıhan Akan, Cemre Naz Yaşar ve Miray Yavaş gibi tasarımcılar hazır bulundu. Pandemi döneminde moda sektöründe zorluklar yaşadıklarını belirten Özdiken, “İnsanlara moda duygusunu, sürdürülebilir bir marka etrafında tasarımcıları ve moda üreticileriyle aynı çatı altında buluşturmaya çalışıyoruz. İhracat alanlarımızı genişletiyoruz. Azerbaycan, Rusya ve Ortadoğu pazarlarında başarılı olmak ilk hedefimiz” dedi.