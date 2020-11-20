‘Hayalden Gerçeğe’ sergisi

Ferruh Karakaşlı ‘Hayalden Gerçeğe’ isimli kişisel sergisini Art Gallery Next’de gerçekleştirdi.

Erkek moda sektörüne yön veren ünlü isim Ferruh Karakaşlı ‘Hayalden Gerçeğe’ isimli kişisel sergisini açılışı Nişantaşı Aykas Art Gallery Next’ de gerçekleşti. İlker Aykas’ ın sahibi olduğu galeride ev sahipliğini Emel Yıldırım, Koray Tığlı üstlendi. Resim yapmaya 90 Yıllarda başlayan Viyana’ da Hundertwasser ve Alfred Hrdlicka atölyesinde bulunmuş, salzburgda akademiye giden Ferruh Karakaşlı bir diğer yeteneği olan resim geri planda kalan ancak evinde ve atölyesinde tuvaller üzerine doğaçlama çalışmalarıyla eleştirmenlerin övgü ile söz ettiği eserleri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. 19 Kasım- 25 Kasım tarihleri arasında açık kalan sergide 54 eser 12.500 - 250 bin Tl arasında değişen fiyatları ile satışa sunuldu. Ferruh Karakaşlı’ anın resimleri Türkiye ve Avrupa’ da birçok ünlü ve önemli koleksiyonerlerin duvarlarında da yer aldığı da biliniyor.

Hakan YAĞCI