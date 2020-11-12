Modaseverler bir araya geldi

Azeri modacı Sultan Gadimbayli, yeni markası SG by Gadimbayli’nin tanıtımını Nişantaşı’nda bulunan showroomunda seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

Sultan Gadimbayli ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat, moda ve magazin dünyasından ünlü simalar katıldı. Pandemi koşulları nedeniyle sosyal mesafe kuralının en üst seviyede tutulduğu davet tüm gün sürecek ve kalabalık yaratmayacak şekilde planlandı. Yeni açılan alt katında alışveriş yapma imkanı da bulan davetliler Azeri modacı Sultan Gadinbayli’yi tebrik ederek beğenilerini dile getirdiler. Misafirleri ile yakından ilgilenen Sultan Gadimbayli, tebrikleri kabul ederken Türkiye’ye olan hayranlığını dile getirerek davetlilere teşekkür etti.

Onur AYDIN