Girişimci markalar sonbahar kermesinde...

Sarıyer Belediyesi tarafından, evde atıl kalan kadın gücünün ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirdikleri Mikrokredi desteğini alan kadınlar, Ağaoğlu Şirketler Grubu katkılarıyla gerçekleşen “Sonbahar Kermesi”nde buluştular.

Girişimci markaların halkla buluştuğu etkinlik, Maslak 1453’te unutulmaz 4 güne imza attı. Sarıyer Belediyesi’nin girişimci kadınlara destek olmak için başlattığı mikrokredi, 6 yılda yaklaşık bin 500 kadına umut oldu. Aldıkları krediyle kendi işinin patronu olan kadınlar hem hayata tutunuyor hem de gelir elde ediyor. Özel günlerde düzenlenen kermeslerde ürünlerini tüketiciyle buluşturan kadınlar, bu kez de sonbahar için bir araya geldiler. Takıdan dekorasyona, kozmetikten gıdaya birçok alanda ürünleri bulunan stantlara ilgi yoğundu. Meme Kanseri Bilinçlendirme ayı kapsamında ziyaretçilere bilinçlendirme mesajlı yaka iğneleri dağıtıldı.