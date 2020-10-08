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'Adaptasyon' sergisi...

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Kolombiyalı dünyaca ünlü bir sanatçının eserleri ile tanınan Harif Guzman’ın 'ADAPTASYON' sergisi gerçekleşti.

Çağdaş sanat alanındaki sergilerine Kolombiyalı dünyaca ünlü bir sanatçının eserleri ile sanatseverleri etkilemeye devam ediyor. Yurt dışındaki önemli çalışmaları ile tanınan Harif Guzman’ın ADAPTASYON sergisi, Gizem Pamukçu Tatlıcı - Hülya Şekercioğlu ve Muse VR katkılarıyla sergileniyor. Eserler arasında sanatçının Homesick isimli tablosunun da bulunduğu serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Gizem Pamukçu Tatlıcı - Hülya Şekercioğlu, Muse VR ve Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad ev sahipliğinde, dün gerçekleşen açılış davetine aralarında Elif Edes Tapan, Sedef Galinin olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

Onur AYDIN

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Adaptasyon sergisi... Harif Guzman ADAPTASYON
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