Özel koleksiyona tanıtım

Eye Connection Optik, Blue Lıght Koleksiyonu ile her yüz tipine uygun gözlüklerini bir davetle tanıttı.

Eye Connection Optik, Blue Lıght Koleksiyonu ile her yüz tipine uygun gözlüklerini bir davetle cemiyet hayatının tanınmış simalarına tanıttı. Uzaktan eğitime geçiş ve evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte çocukların da dijital ekranlarla etkileşimi yükseldi. Eye Connection Optik’in Blue Light Koleksiyonunda çocuklara uygun seçenekler de yer alıyor. Hafif ve dayanıklı çerçevelerden üretilen bu gözlükler çocuklar için maksimum konforu sağlarken, gözlerini de mavi ışığın etkilerinden korumaya yardımcı oluyor.

Onur AYDIN