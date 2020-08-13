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Altıncı yaşa kutlama...

Barış Baran Aras ve eşi Elif İnci Aras oğulları Atlas Celal Aras'ın altıncı doğum gününü Bodrum Casa Costa Beach'de kutladılar.

Aras Holding ve Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve eşi Elif İnci Aras oğulları Atlas Celal Aras'ın altıncı doğum gününü Bodrum Casa Costa Beach'de kutladılar. Cemiyet hayatının sevilen isimlerininde katıldığı gündüz partisinde dostlarıyla birlikte eğlenceli birgün geçiren Aras çifti, mutluluklarına ortak olan dostlarına teker teker teşekkür ettiler. Babaannesi Meral Aras'ında duygu dolu anlar yaşadığı doğum günü organizasyonunda heyecanla kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyip dilek dileyen minik Celal Aras, akşam saatlerine kadar devam eden partide doyasıya eğlendi.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Altıncı yaşa kutlama... Elif İnci Aras Barış Baran Aras
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