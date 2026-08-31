Pantaleo Dell'Orco, Bodrum'a geldi

4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco, Türkiye'ye geldi. Armani’nin beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum'da görüntülendi. Giorgio Armani’nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main, Türkbükü açıklarına demirledi. Yaklaşık 65 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen lüks yat, Bodrum koylarında dikkat çekti. Leo dell'Orco, beraberindeki arkadaş grubuyla bir mekândan ayrılırken görüntülendi.
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