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Pantaleo Dell'Orco, Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü moda devi Giorgio Armani'nin uzun yıllar sağ kolu olarak bilinen Leo dell'Orco, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Giriş: 31 Ağustos 2026, Pazartesi 11:18
Pantaleo Dell'Orco, Bodrum'a geldi
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
Pantaleo Dell'Orco, Bodrum'a geldi
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO
LEO DELL'ORCO

4 Eylül 2025'te hayatını kaybeden İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani’nin sağ kolu Leo dell'Orco, Türkiye'ye geldi. Armani’nin beş ana mirasçısından biri olan Leo dell'Orco, Bodrum'da görüntülendi. Giorgio Armani’nin hayattayken kullandığı 65 metre uzunluğundaki süper lüks motoryat Main, Türkbükü açıklarına demirledi. Yaklaşık 65 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen lüks yat, Bodrum koylarında dikkat çekti. Leo dell'Orco, beraberindeki arkadaş grubuyla bir mekândan ayrılırken görüntülendi.

Leo dellOrco BODRUM Giorgio Armani
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