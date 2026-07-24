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"Yaz Tatili"

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ailece çıktıkları yaz tatilinden en özel ve samimi anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kraliyet protokollerinden uzak, kahkahalar ve deniz keyfiyle dolu kareler kısa sürede gündem oldu.

Giriş: 24 Temmuz 2026, Cuma 10:17
"Yaz Tatili"
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
MEGHAN MARKLE
PRENS HARRY
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
MEGHAN MARKLE
"Yaz Tatili"
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
MEGHAN MARKLE
PRENS HARRY
PRENS HARRY-MEGHAN MARKLE
MEGHAN MARKLE

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, yoğun geçen dönemlerin ardından ailece çıktıkları yaz tatilinden en özel anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı. Meghan Markle'ın "Summer Holiday" (Yaz Tatili) notuyla paylaştığı kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündemine oturdu. Yayımlanan fotoğraf serisinde, çiftin gözlerden uzak ve doğal bir ortamda vakit geçirdiği görüldü. Siyah-beyaz konseptli fotoğraflarda, Prens Harry’nin neşeli tavırları ve Meghan Markle’ın kahkahalara boğulduğu anlar dikkat çekti. Çiftin, çocuklarıyla birlikte sahil şeridinde yürüdüğü ve denize girdiği anlar objektiflere yansıdı. Prens Harry’nin havuzda çocuklarıyla oyunlar oynadığı ve tatilin tadını çıkardığı anlar paylaşılan kareler arasında yer aldı. Kraliyet protokollerinin ve resmiyetin ötesinde son derece sade bir yaşam tarzının sergilendiği paylaşımlar, çiftin aile hayatına dair sıcak detaylar sundu.

Prens Harry Meghan Markle
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