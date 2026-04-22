Rihanna kızıyla poz verdi

Jet Set

Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, eylül ayında dünyaya gelen kızı Rocki ile ilk kez bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti.

Giriş: 22 Nisan 2026 Çarşamba 11:02 Güncelleme: 22 Nisan 2026 Çarşamba 11:02
Rihanna, yedi aylık kızı Rocki Irish Mayers ile W dergisine kapak oldu. Barbadoslu şarkıcının kucağında tuttuğu kızı Rocki, çekim için tasarımcı Jonathan Anderson tarafından yaratılan özel dikim bir bebek beziyle objektif karşısına geçti. 38 yaşındaki pop yıldızı, kızıyla ilk kez bir dergiye kapak olduğu haberini sosyal medyadan duyurdu. Riri lakaplı şarkıcı, fotoğrafın altına "Kapak kızları!" diye yazdı. Şarkıcı ayrıca, "Rocki bebek ilk kapak çekiminde çok ciddi bir iş ortaya koydu! Sete geldi ve annesini gölgede bıraktı" ifadesini kullandı. Rihanna, kızının ilk fotoğrafını, 13 Eylül'de dünyaya gelmesinden kısa süre sonra paylaşmıştı. Ardından kızıyla hiç fotoğrafını yayınlamayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ilk kez kızıyla birlikte dışarıda görüntülenmişti. Rihanna ve 37 yaşındaki sevgilisi ASAP Rocky'nin kızları Rocki'nin dışında ayrıca, 13 Mayıs'ta dört yaşına girecek olan RZA Athelston ve iki yaşında Riot Rose adlarında iki oğulları var.

Rihanna Rocki kapakçekimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.