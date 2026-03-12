Jet Set

Çekim arasında aşk molası...

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filminin setine ara verip sevgilisi Ines de Ramon ile Ege’nin serin sularına açıldı. Lüks teknelerinde baş başa güneşlenen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Giriş: 12 Mart 2026 Perşembe 10:32 Güncelleme: 12 Mart 2026 Perşembe 10:32
Çekim arasında aşk molası...

Brad Pitt, İspanyol mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile Yunanistan sahilinde güzel havanın tadını çıkarırken görüntülendi. Yeni filmi 'The Riders'ın çekimlerini Yunanistan'ın Halkis kentinde yapan Pitt, çekimin olmadığı zamanları sevgilisiyle birlikte geçiriyor. 62 yaşındaki Hollywood yıldızı ile 33 yaşındaki sevgilisi Ege Denizi'nde lüks bir yatta fotoğraflandı. Çift, güneşin ve manzaranın tadını çıkarırken birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi. Güvertede sohbet ederken görülen ikili, mutlu ve rahat görünüyordu. İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. Pitt, geçtiğimiz günlerde film setinde görüntülenmiş, ardından sevgilisiyle akşam dışarı çıktıklarında objektiflere yansımıştı. Çift, kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de görüntülerinin çekilmesinden büyük bir rahatsızlık duymuyor.

Brad Pitt Ines de Ramon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel İlber Ortaylı’ya anlamlı destek...

İş insanları Demet Sabancı Çetindoğan ve Hediye Güral Gür, rahatsızlığıyla sevenlerini endişelendiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için mesaj yayımladılar.

Güncel Kültür ve dostluk iftar sofrasında...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği üyeleri iftar davetinde bir araya geldi.
Magazin Hattı Hayaller Gerçek Olsun Derneği’nden iftar

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, üstün yetenekli çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumsal fayda sağlayacak projelere destek olmak amacıyla gerçekleştireceği ortak proje için düzenlediği iftar davetinde bağışçıları ve dostlarıyla bir araya geldi.
Güncel Tarımın ihracat rotası çizildi

Tarım sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan TİM Tarım Kurulu, bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
Jet Set Çekim arasında aşk molası...

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filminin setine ara verip sevgilisi Ines de Ramon ile Ege’nin serin sularına açıldı. Lüks teknelerinde baş başa güneşlenen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Jet Set Cinayete teşebbüsle suçlandı

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açan zanlıya, 'cinayete teşebbüs' dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi.
Güncel 'Koç' 54 yaşında...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, 54. yaşını kutladı.
Güncel Yakın dostlar iftarda buluştu

Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş ve Beyza Uyanoğlu yakın dostlarıyla iftarda buluştu.
Magazin Hattı Şehrin ortasında dengeye davet

Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni, ses rehberi Dilara Moran, düzenlediği etkinlikle özel bir deneyim sundu.
Jet Set Ünlü oyuncu imajını değiştirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi 'Uğultulu Tepeler'in (Wuthering Heights) tanıtımını uzun sarı saçlarıyla yaptıktan sonra, imajını değiştirip saçlarını kısalttı.
Güncel Eczacıbaşı’ndan genç girişimcilere "Başarı" formülü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geleneksel Ramazan iftarında genç girişimciler ve şirket temsilcileriyle bir araya gelerek iş dünyasının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Davetler Mika-Der’den anlamlı iftar buluşması

Cemiyet hayatının ünlü simaları, depremzede öğrenciler için verilen iftar davetinde bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.