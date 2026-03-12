Çekim arasında aşk molası...

Brad Pitt, İspanyol mücevher tasarımcısı sevgilisi Ines de Ramon ile Yunanistan sahilinde güzel havanın tadını çıkarırken görüntülendi. Yeni filmi 'The Riders'ın çekimlerini Yunanistan'ın Halkis kentinde yapan Pitt, çekimin olmadığı zamanları sevgilisiyle birlikte geçiriyor. 62 yaşındaki Hollywood yıldızı ile 33 yaşındaki sevgilisi Ege Denizi'nde lüks bir yatta fotoğraflandı. Çift, güneşin ve manzaranın tadını çıkarırken birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunmayı ihmal etmedi. Güvertede sohbet ederken görülen ikili, mutlu ve rahat görünüyordu. İlk kez 2022'de birlikte görüntülenen çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. Pitt, geçtiğimiz günlerde film setinde görüntülenmiş, ardından sevgilisiyle akşam dışarı çıktıklarında objektiflere yansımıştı. Çift, kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih etse de görüntülerinin çekilmesinden büyük bir rahatsızlık duymuyor.