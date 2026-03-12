Çekim arasında aşk molası...

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filminin setine ara verip sevgilisi Ines de Ramon ile Ege'nin serin sularına açıldı. Lüks teknelerinde baş başa güneşlenen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.

Giriş: 12 Mart 2026 Perşembe

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

BRAD PITT, INES DE RAMON 

Çekim arasında aşk molası...

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filminin setine ara verip sevgilisi Ines de Ramon ile Ege'nin serin sularına açıldı. Lüks teknelerinde baş başa güneşlenen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Çekim arasında aşk molası...

Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filminin setine ara verip sevgilisi Ines de Ramon ile Ege’nin serin sularına açıldı. Lüks teknelerinde baş başa güneşlenen çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
Cinayete teşebbüsle suçlandı

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna'nın ABD'nin California eyaletindeki evine ateş açan zanlıya, 'cinayete teşebbüs' dahil 14 ayrı ağır suçlama yöneltildi.
İlber Ortaylı’ya anlamlı destek...

İş insanları Demet Sabancı Çetindoğan ve Hediye Güral Gür, rahatsızlığıyla sevenlerini endişelendiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için duygusal mesajlar yayımladılar.

Tarımın ihracat rotası çizildi

Tarım sektörünün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplayan TİM Tarım Kurulu, bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplandı.
Kültür ve dostluk iftarda buluştu

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, iftar davetinde üyeleriyle bir araya geldi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.