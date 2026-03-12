Kültür ve dostluk iftar sofrasında...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyeleri iftar davetinde bir araya geldi. İstabul'daki bir otelde gerçekleşen davette üyeler birbirleriyle sohbet etti. Davette, konuklar iftar öncesi derneğin yürüttüğü güncel projeler ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. 2011 yılından bu yana Anadolu’nun kültürel değerlerini gün ışığına çıkarmak için çalışan dernek üyeleri, Ramazan ayının birleştirici ruhuyla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştılar.