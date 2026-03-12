Magazin Hattı

Hayaller Gerçek Olsun Derneği’nden iftar

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, üstün yetenekli çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumsal fayda sağlayacak projelere destek olmak amacıyla gerçekleştireceği ortak proje için düzenlediği iftar davetinde bağışçıları ve dostlarıyla bir araya geldi.

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, üstün yetenekli çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumsal fayda sağlayacak projelere destek olmak amacıyla BİLSEM ile gerçekleştireceği ortak proje için düzenlediği iftar davetinde bağışçıları ve dostlarıyla bir araya geldi. İstanbul’un seçkin mekânlarından Shangri-La Bosphorus’ta gerçekleşen davet, hem ilham veren konuşmalar hem de anlamlı paylaşımlarla unutulmaz bir akşama dönüştü. İftar sonrası söz alan Dernek Başkanı Ebru Gizem Cevahir, Başkan Yardımcıları Lerzenur Asan Elik ve Gözde Dizdar derneğin vizyonunu ve hedeflerini davetlilerle paylaştı. “Bugün desteklediğimiz bir çocuğun hayali, yarın bilim dünyasında büyük bir keşfe dönüşebilir” anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yönetim kurulu üyeleri, eğitime yapılan her katkının aslında geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunun altını çizdi. Gecenin ilham veren bölümlerinden biri de Doç. Dr. Özgür Bolat’ın gerçekleştirdiği “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” başlıklı seminer oldu. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Bolat, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri için ailelerin ve toplumun rolüne dair önemli paylaşımlarda bulundu. Gecenin bir diğer konuşmacısı ise ünlü diyetisyen Ender Saraç oldu. Saraç, sağlıklı yaşam ve formda kalmaya dair pratik önerilerini özellikle hanımlarla paylaşarak davetlilere küçük ama etkili ipuçları verdi. Ayrıca Bolat ve Saraç’ın kitapları gece boyunca dernek yararına satışa sunulurken, misafirler kitaplarını imzalatmayı da ihmal etmedi. Toplumsal dayanışmanın ve eğitime verilen desteğin ön plana çıktığı bu özel iftar buluşması, geleceğin bilim insanlarına ve yetenekli çocuklarına umut olma yolunda önemli bir adım olarak hafızalarda yer etti.

Hayaller Gerçek Olsun Derneği

Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden iftar

