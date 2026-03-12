Tarımın ihracat rotası çizildi

TİM Tarım Kurulu Toplantısı, TİM Başkanımız Mustafa Gültepe, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, TİM Tarım Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Gültepe, “Tarımsal üretim ve ihracatta sürdürülebilir büyümeyi ancak kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle gerçekleştirebiliriz. Bu noktada Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın istişare mekanizmalarını son derece kıymetli buluyoruz. Tarım Kurulumuz; sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturan önemli bir istişare platformu niteliği taşıyor. Bu güçlü istişare zemini, tarım ekosistemimizin ihracat gücünü daha da artıracaktır.” dedi. Toplantının devamında söz alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, bakanlık olarak ihracatçıların önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve üretim standartlarını küresel pazarlara uyumlu hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Bağcı, sürdürülebilir tarımın sadece miktar artışı değil, aynı zamanda dijitalleşme ve verimlilik odaklı bir dönüşüm gerektirdiğinin altını çizdi. TİM Tarım Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ise yaptığı değerlendirmede, "Tarım sektöründe dünya liginde kalıcı olabilmemiz için katma değerli üretimi bir kültür haline getirmeliyiz. Hammadde ihracatından ziyade, işlenmiş ve markalı ürün ihracatına odaklanarak birim değerimizi yükseltmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.