İlber Ortaylı’ya anlamlı destek...

İş dünyasının tanınmış simalarından Demet Sabancı Çetindoğan, rahatsızlığıyla sevenlerini üzen ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için anlamlı bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çetindoğan, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ortaylı’nın Türk kültür dünyasındaki yerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli hocamız İlber Ortaylı’ya acil şifalar diliyorum. Bilgisiyle nesillere ışık olmaya devam edeceği sağlıklı günleri diliyoruz. Dualarımız sizinle hocam." NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de sosyal medya hesabından destek mesajı yayınlayarak Ortaylı için şifa temennilerinde bulundu. Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden iki önemli ismin takipçileri, bu paylaşımlara kısa sürede çok sayıda destek mesajıyla eşlik etti. "Hocaların Hocası" olarak anılan Ortaylı için sanat, siyaset ve iş dünyasından iyi dilek mesajları gelmeye devam ediyor. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.