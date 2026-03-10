Eczacıbaşı’ndan genç girişimcilere "Başarı" formülü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geleneksel Ramazan iftarında genç girişimciler ve aile şirketi temsilcileriyle bir araya geldi. İş dünyasının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulunan Eczacıbaşı; başarının tanımından kuşak geçişlerine, küresel krizlerden Türkiye’nin stratejik konumuna kadar pek çok önemli konuya değindi. Eczacıbaşı başarının sırrını gençlere başarının sırrını ise “Çok çalışmak yetmez, azimli olun. Tutkunuzu keşfedin, meraklı olun. Asıl başarı mutluluktur, maddi kazanç değil.” diyerek verdi. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği konusuna da değinen Eczacıbaşı, Türkiye’deki şirketlerin en hassas noktasını işaret etti. Birinci kuşaktan ikinci kuşağa geçişi başarıyla tamamladıklarını belirten deneyimli iş insanı, asıl büyük sınavın ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa geçişte verildiğini vurguladı. Eczacıbaşı'na göre bu kritik eşiği aşmanın tek yolu; katı bir kurumsallaşma ve liyakat esaslı profesyonelleşme. Dünya gündemindeki belirsizliklerin iş dünyasında bir kaygı dalgası yarattığını ifade eden Bülent Eczacıbaşı, bu atmosferde Türkiye’nin hâlâ bir "güvenli liman" olma potansiyelini koruduğunu belirtti. Küresel krizlerin aşılmasında ise liderler arasındaki diyaloğun ve sağlıklı iletişimin her zamankinden daha kritik bir rol oynadığını hatırlattı.