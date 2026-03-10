Davetler

Mika-Der’den anlamlı iftar buluşması

Cemiyet hayatının ünlü simaları, depremzede öğrenciler için verilen iftar davetinde bir araya geldi.

Giriş: 10 Mart 2026 Salı 09:31
Minik Kalplerle El Ele Derneği (Mika-Der) Başkanı Arzu Çebi, 9 Mart 2026 akşamı İstanbul’un köklü mekânlarından Büyük Kulüp’te anlamlı bir iftar davetine ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 200 davetlinin katıldığı gecede, cemiyet ve sanat dünyasının tanınmış isimleri aynı sofrada buluşarak depremzede öğrencilerin eğitimine destek verdi. Gecede Arzu Sabancı gibi cemiyet hayatının ve sanat dünyasının önde gelen isimleri yer aldı. Samimi sohbetlerin ve dayanışma ruhunun hâkim olduğu davette konuklar, hem iftar sofralarını paylaştı hem de derneğin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı. Gecede bir konuşma yapan Arzu Çebi, Minik Kalplerle El Ele Derneği olarak Türkiye’nin dört bir yanında çocukların hayatına dokunan projeler yürüttüklerini belirterek özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen öğrenciler için başlatılan burs programının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Çebi konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Mika-Der ailesi olarak önem verdiğimiz projelerden biri, depremden etkilenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verdiğimiz eğitim bursudur. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Hatay ve Adıyaman gibi depremden etkilenen illerimizden gelen 91 çocuğumuza burs verdik ve 12 öğrencimizi mezun ettik. Hedefimiz, 100 deprem mağduru öğrenciye daha burs sağlayabilmek. Bu akşam dostlarımızla iftar sofrasında bu anlamlı amaç için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” Öte yandan gecede davetlileri bekleyen hoş bir sürpriz de vardı. Sevilen sanatçı Zara, Arzu Çebi’nin daveti üzerine sahneye çıkarak kısa bir repertuvar seslendirdi. Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla söylediği eserler davetlilerden büyük alkış alırken, iftar davetinin atmosferi adeta küçük bir konser havasına büründü. Zara’nın performansı geceye katılan konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

