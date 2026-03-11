Şehrin ortasında dengeye davet

Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni, ses rehberi ve ONG Center kurucusu Dilara Moran, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da “CENTERED” buluşmasıyla sinir sistemi regülasyonunu odağına alan özel bir deneyim sundu. Nefes, meditasyon ve gong titreşimlerinin bir araya geldiği etkinlikte katılımcılar, modern hayatın temposundan uzaklaşıp bedensel dengeyi yeniden keşfetti. Naad/Sound Yoga alanında dünyaca tanınan Leo Cosendai ile uzmanlık programını tamamlayan Moran, stresin yalnızca zihinsel değil fizyolojik bir süreç olduğuna dikkat çekti.