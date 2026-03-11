Yakın dostlar iftarda buluştu

Ramazan ayının manevi atmosferi, cemiyet hayatının seçkin isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, mücevher dünyasının başarılı isimlerinden Şükran Güzeliş, Öznur Yakın ve iş dünyasının zarif hanımlarından Beyza Uyanoğlu ile Bilge Kuru yakın dostlarıyla birlikte özel bir iftar davetinde buluştu. Yıllara dayanan dostluklarıyla bilinen ünlü isimler, Ramazan’ın bereketini aynı sofrada paylaştı. Şıklıklarıyla her zamanki gibi göz dolduran Ersoy, Güzeliş ve Uyanoğlu, iftar sonrası dostlarıyla uzun süre sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Davetteki samimi ortam, sosyal medyada paylaşılan karelere de yansıdı. Pervin Ersoy’un öncülük ettiği sosyal sorumluluk projelerinde de sık sık bir araya gelen bu isimlerin iftar buluşması, "dostluk ve beraberlik" mesajı olarak yorumlandı. Davete katılan diğer yakın dostlar da bu özel akşamın anısına bol bol fotoğraf çektirerek Ramazan ayının huzurunu paylaştı.