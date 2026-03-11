'Koç' 54 yaşında...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, yeni yaşına her zamanki zarafetiyle girdi. Yıllardır koruduğu duru güzelliği ve asil tavrıyla cemiyet hayatının en çok ilgi çeken isimlerinden biri olan Koç, dün akşam 54. doğum gününü kutladı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çizen Nevbahar Hanım’a, bu özel gününde ilk ve en anlamlı tebrik ise ablası Melike Demirağ’dan geldi. Sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yapan Melike Demirağ, kardeşine olan sevgisini şu duygusal sözlerle dile getirdi: "Canım Neboşum, seni ilk kucağıma aldığımda 16 yaşındaydım. Bir güzel bebek şimdi kocaman güzel bir kadın oldu. İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşimsin. Hep iyi ol. Hayat seni üzmesin kuzucuğum. Seni seviyorum." Nevbahar Koç’un takipçileri ve sevenleri ise, 54 yaşına giren Koç için "Zaman onun için durmuş gibi" yorumlarında bulunarak tebrik mesajları yağdırdı.