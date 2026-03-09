"Boşanma işinde ustalaştım"

Jennifer Lopez, ikiz çocuklarının babası olan şarkıcı Marc Anthony'den boşanmasıyla ilgili konuştu. 56 yaşındaki Lopez ile 57 yaşındaki Latin şarkıcı Anthony, 2004 ile 2014 yılları arasında evliydi. Bu evlilikten şimdi 18 yaşında olan Max ve Emme adında ikiz çocukları oldu. Lopez, Las Vegas'taki gösterisi sırasında üçüncü eşi Anthony'den, "çok zorlu" olarak nitelendirdiği ayrılığını anlattı. "Üçüncü boşanmamdan sonra, işte o zaman gerçekten bu işte ustalaşmaya başladım" diye esprili konuşan Lopez, “Gerçekten çok zor bir dönemdi” diye sözlerine devam etti. “Her şeyden vazgeçmek üzereydim. Yani 3 yaşında ikizleri olan bekar bir anneydim ve akıl hocalarımdan birini aradım" diyen Lopez, sözlerine şöyle devam etti: Bana 'Jennifer, sen dansçısın, değil mi? Bir dans öğrenirken adımları yanlış yaparsan ne yaparsın?' diye sordu. Ben de 'Adımları doğru yapana kadar devam ederim' dedim. O da 'Doğru söylüyorsun Jennifer. Her zaman dans etmeye devam et' dedi. Seyircilerini bu ilkeye göre yaşamaya davet eden Lopez, "Aynısını hepiniz için de diliyorum. Hayat size ne getirirse getirsin, dans edin, dans edin, tekrar tekrar dans edin. Sizi çok seviyorum!" diye seslendi. Lopez, Marc Anthony'den önce 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ile evliydi. 2001-2003 yılları arasında Cris Judd ile evlilik yaşayan Lopez için Anthony ile olan, üçüncü evliliğiydi. Ünlü şarkıcı, 2022'de 17 yılın ardından yeniden aşk yaşamaya başladığı Ben Affleck ile evlendi ve 2025'te boşandı.