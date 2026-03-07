Eczacıbaşı’nın merceğinden Eminönü...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul’un tarihi kalbi Eminönü’nde sıra dışı bir gün geçirdi. İş dünyasındaki yoğun mesaisine ara veren iş insanı, usta fotoğrafçı Ercan Arslan ve profesyonel bir rehber eşliğinde hanlar bölgesinde foto-safari yaptı. Mısır Çarşısı önünde başlayan yürüyüşte Eczacıbaşı’na, foto muhabiri Ercan Arslan ve Kenan Yeşilyurt eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde Yeni Cami önünden geçerek tarihi sokaklara dalan ekip, çevredekilerin meraklı bakışları arasında çekimlerine başladı. Klasik "iş insanı" profilinden uzak, boynunda kamerasıyla sokakları arşınlayan Bülent Eczacıbaşı, gün boyunca sadece ışığın ve kadrajın izini sürdü. Rotanın ilk durağı, 1772 yapımı Olden Han oldu. Hanın taş duvarları ve koridorlarındaki ışık oyunlarını dikkatle inceleyen Eczacıbaşı, her uygun karede mola vererek deklanşöre bastı. Ardından Mahmutpaşa Yokuşu üzerinden devam eden yürüyüş; Gedikli Mustafa Paşa Han, Büyük Yeni Han ve Valide Han duraklarıyla sürdü. Sadece fotoğraf çekmekle kalmayan Eczacıbaşı, bölge esnafının selamlarını da geri çevirmedi. Hanlardaki ustalarla kısa sohbetler eden ve onların portrelerini çeken iş insanı, Eminönü’nün günlük ritmine uyum sağladı.