Jennifer Lopez, konser sırasında seyircilerine, üçüncü eşi Marc Anthony'den boşanma sürecini "Bu işte ustalaşmaya başladım" diye esprili bir çıkışla anlattı.
Giriş: 09 Mart 2026 Pazartesi
"Boşanma işinde ustalaştım"
