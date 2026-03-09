Musıkî Eğitim Vakfı’ndan davet...

İstanbul’un tarihi dokusuna hakim prestijli bir otelin balo salonunda gerçekleşen davet, iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ismi bir araya getirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesini vesile kılan vakıf, unutulmaz bir akşam sundu. Gecenin açılış konuşmasını yapan vakıf yetkilileri, kadının Türk toplumundaki ve özellikle sanat tarihimizdeki merkezi rolüne vurgu yaptı. Konuşmada, müziğin şifacı ve birleştirici gücünün, kadınların zarafetiyle birleştiğinde toplumsal huzura olan katkısı üzerinde duruldu. İftar saatinin ardından, Musıkî Eğitim Vakfı’nın usta öğreticileri ve yetenekli öğrencilerinden oluşan bir heyet, geceye özel bir repertuvar sundu. Ezanın okunmasıyla açılan oruçlar, sadece bir yemek paylaşımı değil, aynı zamanda köklü bir geleneğin yaşatılması olarak nitelendirildi. Davetliler, boğaz manzarası eşliğinde hem Kadınlar Günü’nün farkındalığını yaşadı hem de vakfın yürüttüğü eğitim projeleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Musiki Eğitim Vakfı Başkanı Beyza Uyanoğlu da misafirlere karanfiller dağıtarak anlamlı geceyi taçlandırdı.