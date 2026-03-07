Güncel

Kıraç’tan 8 Mart’ta dönüşüm çağrısı...

Topluluk temelli modellerle başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocuklar için güvenli öğrenme alanları geliştiren Suna’nın Kızları’nın kurucusu İpek Kıraç, 8 Mart demecinde eşitliğin yapısal bir dönüşüm meselesi olduğunu vurguladı.

Giriş: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:56 Güncelleme: 07 Mart 2026 Cumartesi 10:56
Kıraç’tan 8 Mart’ta dönüşüm çağrısı...

Suna’nın Kızları’nın kurucusu İpek Kıraç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında verdiği demeçte, kadınların ve kız çocukların eşit fırsatlara erişiminin demokrasinin, toplumsal ilerlemenin ve barışın geleceğini doğrudan etkilediğini ifade etti.

“Eşitlik iyi niyet değil, yapısal dönüşüm meselesi”

“Güç paylaşıldığında çoğalır. Çoğalan güç, kimseyi eksiltmeden hepimizi büyütür” diyerek, kadınların karar mekanizmalarında yeterince yer almamasının toplumsal sonuçlarına işaret eden Kıraç, “Kadınlar karar mekanizmalarında olmadığında toplumsal ilerleme eksik kalır, demokrasi zayıflar, barış kırılganlaşır” ifadelerine yer verdi. Bugün hâlâ milyonlarca kadın ve kız çocuğun eğitime, güvenli alanlara ve fırsatlara eşit erişemediğini belirten Kıraç, krizler ve savaş dönemlerinde en ağır bedeli kadınların ve kız çocukların ödediğini hatırlattı. “Sorun kadınların yeterince güçlü olmaması değil; gücün, kaynakların ve fırsatların adil dağılmamasıdır. Eşitlik bir iyi niyet meselesi değil, yapısal bir dönüşüm meselesidir” ifadelerini kullanan Kıraç, “Daha adil bir dünya mümkün. Ve o dünyayı, kadınların ve kız çocukların hayalleriyle birlikte kurabiliriz” dedi. Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla 2021 yılında, kızı İpek Kıraç tarafından Suna ve İnan Kıraç Vakfı çatısı altında kurulan Suna’nın Kızları; gelişimlerini destekleyici hizmetlere erişimi sınırlı olan 0-18 yaş arası kız çocukların ihtiyaçlarına odaklanıyor. Kolektif etki yaklaşımını benimseyen Suna’nın Kızları; sivil toplum, akademi ve kamu paydaşlarıyla birlikte çalışarak başta kız çocuklar olmak üzere tüm çocukların gelişim ihtiyaçlarını merkeze alan topluluklar oluşturuyor.


sunakıraç kız kadın 8mart

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Koç' 54 yaşında...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç, 54. yaşını kutladı.
Güncel Yakın dostlar iftarda buluştu

Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş ve Beyza Uyanoğlu yakın dostlarıyla iftarda buluştu.
Magazin Hattı Şehrin ortasında dengeye davet

Kundalini yoga ve meditasyon eğitmeni, ses rehberi Dilara Moran, düzenlediği etkinlikle özel bir deneyim sundu.
Jet Set Ünlü oyuncu imajını değiştirdi

Dünyaca ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filmi 'Uğultulu Tepeler'in (Wuthering Heights) tanıtımını uzun sarı saçlarıyla yaptıktan sonra, imajını değiştirip saçlarını kısalttı.
Güncel Eczacıbaşı’ndan genç girişimcilere "Başarı" formülü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, geleneksel Ramazan iftarında genç girişimciler ve şirket temsilcileriyle bir araya gelerek iş dünyasının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Davetler Mika-Der’den anlamlı iftar buluşması

Cemiyet hayatının ünlü simaları, depremzede öğrenciler için verilen iftar davetinde bir araya geldi.
Caddeler Bebek yeniden cıvıl cıvıl...

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte İstanbul’un nabzı yeniden Bebek’te atmaya başladı. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, baharın keyfini çıkarmak için Bebek'i tercih etti.
Güncel Koçibey’den ilham dolu paylaşım

Alara Koçibey, İstanbul’un tarihi duraklarından Çukurcuma’da gerçekleştirdiği kısa turu takipçileriyle paylaştı.

Güncel Musıkî Eğitim Vakfı’ndan davet...

Musıkî Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Güncel Rihanna'nın evine silahlı saldırı

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Beverly Hills'teki evinde korku dolu anlar yaşadı. Pazar günü gerçekleşen olayda, şarkıcının malikanesine yaklaşık 10 el ateş açıldı.
Jet Set "Boşanma işinde ustalaştım"

Jennifer Lopez, konser sırasında seyircilerine, üçüncü eşi Marc Anthony'den boşanma sürecini "Bu işte ustalaşmaya başladım" diye esprili bir çıkışla anlattı.

Güncel GEV, "Dönüştüren Kadınlar"ı ödüllendirdi

Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların topluma kattığı değeri ve ilham veren başarı hikayelerini görünür kılmak amacıyla özel bir bir ödül törenine ev sahipliği yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.