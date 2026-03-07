GEV, "Dönüştüren Kadınlar"ı ödüllendirdi

Kültür, sanat ve eğitim alanlarında uzun yıllardır yürüttüğü projelerle toplumsal gelişime katkı sağlayan Gedik Eğitim Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği “Dönüştüren Kadınlar Ödül Töreni” ile ilham veren kadınları onurlandırdı. Cesareti, üretkenliği ve topluma kattıkları değerle öne çıkan kadınların hikayeleri sahneye taşındı. Törende iş, diplomasi ve medya dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Demet Sabancı, Leyla Alaton, Dr. Esra Çavuşoğlu, Meliha Okur, Nilüfer Bulut ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, ödüle layık görülen isimler oldu. Farklı alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla toplumsal dönüşüme katkı sunan kadınlar, başarı hikayeleriyle öne çıktı. Törenin en anlamlı yönlerinden biri ise ödüllerin hazırlanış süreci oldu. Ödüller, Gedik Eğitim Vakfı’nın mesleki eğitim programları kapsamında yetiştirdiği kadın kaynakçılar tarafından üretildi. Kadın emeğiyle şekillenen ayçiçeği motifli ödüller; dayanıklılığı, umudu ve her koşulda ışığa yönelen güçlü duruşu simgeledi. Her biri el emeğiyle hazırlanan bu özel ödüller, yalnızca bir başarı nişanı olmanın ötesinde kadın dayanışmasının ve üretiminin somut bir sembolü olarak sahnedeki yerini aldı. Gedik Eğitim Vakfı’nın düzenlediği tören, kadınların toplumsal dönüşümdeki rolünü bir kez daha vurgularken, ilham veren hikayelerin daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sağladı. Dönüştüren Kadınlar Ödül Töreni, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ruhuna yakışır biçimde kadın emeğini, dayanışmasını ve üretim gücünü görünür kılan unutulmaz bir olarak hafızalara kazındı.

Ferit TUĞLUK