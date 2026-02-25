Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Meksika'nın Los Cabos kentinde, aralarında 'The Vampire Diaries' dizisinin oyuncusu Nina Dobrev'in de bulunduğu kız arkadaş grubuyla güneşli havanın tadını çıkardı. Gomez, beş yıldızlı lüks tatil köyünde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi. Ünlü yıldız, yoğun güneş ışınlarından korunmak için geniş kenarlı hasır şapka ve büyük boy siyah güneş gözlüğü taktı. Eğlencenin dozunu artırmak isteyen Selena Gomez ve arkadaşları, bir ara lüks tekneden suya atladı. Selena Gomez, nişanlandığını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra, geçen yıl eylül ayında müzik prodüktörü Benny Blanco ile evlendi.