Jet Set

Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Eylül ayında Benny Blanco ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline çıktı.

Giriş: 25 Şubat 2026 Çarşamba 09:41 Güncelleme: 25 Şubat 2026 Çarşamba 09:41
Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Meksika'nın Los Cabos kentinde, aralarında 'The Vampire Diaries' dizisinin oyuncusu Nina Dobrev'in de bulunduğu kız arkadaş grubuyla güneşli havanın tadını çıkardı. Gomez, beş yıldızlı lüks tatil köyünde güneşlenirken ve denize girerken görüntülendi. Ünlü yıldız, yoğun güneş ışınlarından korunmak için geniş kenarlı hasır şapka ve büyük boy siyah güneş gözlüğü taktı. Eğlencenin dozunu artırmak isteyen Selena Gomez ve arkadaşları, bir ara lüks tekneden suya atladı. Selena Gomez, nişanlandığını duyurmasından yaklaşık bir yıl sonra, geçen yıl eylül ayında müzik prodüktörü Benny Blanco ile evlendi.

Selena Gomez meksika tatil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel TEMA-K gönüllülerinden iftar daveti...

TEMA Vakfı’nın doğa eğitim programlarına destek vermek amacıyla bir araya gelen TEMA-K Kaynak Çalışma Grubu gönüllüleri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

Güncel Programa konuk oldular

İnternet üzerinden program yapan mimar Alara Koçibey ve modacı Tuvana Büyükçınar, Aslı Şafak'ın programına konuk oldular.
Jet Set Kız arkadaşlarıyla tatile çıktı

Eylül ayında Benny Blanco ile evlenen oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kız arkadaşlarıyla Meksika tatiline çıktı.
Güncel Sosyetedeki milyarlık kavgalar

Türkiye’nin ekonomisine yön veren en zengin aileler sadece yatırımlarıyla değil, aile içi mülkiyet kavgalarıyla da gündemde. Şirket yönetimlerini sarsan, eski eş, amca-yeğen ve kardeş kavgalarının gölgesinde kalan dev miras dosyalarını inceliyoruz...

Güncel 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor'

Yasemin Masis, St. Moritz’de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.

Magazin Hattı Mağazada özel buluşma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Atelier Rebul ve Esma Dereboy, kadın yaratıcılığını yalnızca onurlandırmıyor; onu zamansız bir tasarıma, mekânda yaşayan bir hatıraya dönüştürüyor.

Jet Set Kızıyla Courchevel'de...

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham, kızı Harper'la kayak tatiline çıktı.
Davetler Sabancı, markasını St. Moritz’te tanıttı

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, lüks kozmetik markası SUZİ X'i St. Moritz’te verdiği davetle tanıttı.
Jet Set BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu

Londra'da gerçekleşen BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında; Galler Prensesi Kate Middleton, Monica Bellucci ve Emma Stone gibi isimler ise şıklıklarıyla dikkat çekti.
Güncel Uludağ'da doğum günü kutlaması

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti kızları Ada'nın doğum gününü Uludağ'da kutladı.
Güncel Alaton'un Üsküdar gezisi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Üsküdar turunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin Hattı Eğitim için bir araya geldiler

Türk Eğitim Derneği'nin 98. yıl resepsiyonu seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.